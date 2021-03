di Francesca Nera Il Consiglio comunale di venerdì sera si è acceso sul tema della sanità. Bocciato l’Ordine del giorno promosso da Michele Iannotti del Pd che chiedeva con forza a sindaco e Giunta di farsi promotori presso il presidente Fontana per "avviare al più preso il percorso di revisione della legge regionale 232015 e, al tempo stesso, si consideri nel nuovo servizio sociosanitario lombardo un maggior coinvolgimento delle rappresentanze locali nella...

Al termine di un lungo dibattito, a motivare le ragioni che hanno portato la maggioranza a respingere il documento, è stato lo stesso sindaco Marco Scaramellini. "Il percorso di revisione della legge è già stato avviato dalla Regione nell’autunno scorso ed i Comuni, per tramite di Anci, hanno già inviato a Regione Lombardia dei contributi significativi che sottolineano e motivano con argomentazioni robuste la necessità di un maggior coinvolgimento dei Comuni e delle rappresentanze locali nella pianificazione sanitaria territoriale – ha spiegato il primo cittadino dopo aver elencato la cronistoria dei passi fatti in tale direzione –. Ritengo che il Comune di Sondrio debba continuare a muoversi non da solo, ma in sinergia e in modo coordinato con gli altri Comuni e con le altre istituzioni coinvolte come ha fatto fino ad ora".

Amareggiato Iannotti, così come parte della minoranza, non ha risparmiato le proprie considerazioni sull’attuale gestione sanitaria regionale definendola "fallimentare" e che, in tema di sanità, ha voluto poi aprire una riflessione sulla "questione elisoccorso".

"Oltre a chiedere la garanzia di un servizio 24 ore su 24, dobbiamo rendere l’elisoccorso ancora più efficiente, abilitare al volo notturno il maggior numero di piazzole disponibili e assicurare due piloti a bordo, aspetto essenziale per i soccorsi in montagna – ha dichiarato il consigliere Dem alla luce del dibattito degli ultimi giorni –. E ancora ci devono essere più automediche dislocate sul territorio e con medici a bordo.

Mi ha fatto piacere che, attorno al tema in difesa dell’elisoccorso, siano intervenuti pubblicamente sia il sindaco che il presidente della Provincia, ma occorre promuovere insieme un’azione incisiva sulla Regione".