La salma di Fatou restituita alla famiglia

In un tratto tutto sommato molto breve, qualche centinaio di metri, rispetto ai 170 chilometri di coste frequentate dai bagnanti, si è concentrato poco meno di un terzo delle vittime. Una tragica contabilità per Como che vanta il triste record degli annegati nel Lario, concentrati tra il Tempio Voltiano e Villa Geno. Un tragico copione che si ripete quasi sempre uguale: ragazzi, quasi sempre giovanissimi, che arrivano in città per trascorrere una giornata di relax e finiscono per fare il bagno ignorando le insidie del lago. Anzitutto la profondità, già di diversi metri a pochi passi dalla riva, poi la temperatura dell’acqua che anche in estate è fresca, per non dire fredda. Chi non sa nuotare bene o si tuffa rischia di trovarsi in gravi difficoltà. Quel che è accaduto il giorno di Ferragosto alla piccola Fatou Thiao, annegata a 11 anni di fronte al padre e alle sorelle a Mandello del Lario. Ieri la salma è stata restituita alla famiglia e sarà sepolta in Senegal.