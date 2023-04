La Rondine di Puccini al Teatro Sociale con il Conservatorio

Venerdì 14, alle 20.30, nuovo appuntamento con il Conservatorio di Como al Teatro Sociale con la messa in scena dell’opera lirica in tre atti “La Rondine“ di Giacomo Puccini, originariamente concepita come operetta. Puccini compose l’opera tra il maggio del 1914 e l’aprile del 1916 per il Carltheater di Vienna, ma a causa della guerra vide la sua prima a Montecarlo nel 1917. La versione del Conservatorio vede impegnati numerosi studenti: dai cantanti solisti al Coro e Orchestra Filarmonica. Dirige il maestro Bruno Dal Bon. Info www.teatrosocialecomo.it.