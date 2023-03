La rassegna degli studenti per ricordare

Chiuso per mafia. È il titolo della mostra allestita dagli studenti delle superiori di alcune classi dell’indirizzo professionale in Servizi commerciali del Giuseppe Parini di Lecco, insieme ai compagni del corso di Operatore edili e Grafico della Fondazione Luigi Clerici, per la "Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie".

L’allestimento è frutto di un progetto e un percorso condiviso con insegnanti e volontari dell’associazione Lachi sui rapporti dei mafiosi con imprenditori e operatori economici, come del resto dimostrano le numerose interdittive che hanno permesso di chiudere in provincia molte attività a rischio di infiltrazioni. Tra i protagonisti della mostra ci sono anche Paolo e Giuseppe Borsellino, figlio e papà uccisi per non aver pagato il pizzo e aver denunciato i loro strozzini. La mostra verrà inaugurata mercoledì prossimo. Ci saranno anche Antonella e Pasquale Borsellino, familiari di Paolo e Giuseppe. "I nostri ragazzi e i docenti si sono spesi con generosità nel dare forma concreta alla memoria di moderni eroi, persone comuni capaci di compiere scelte di vita, di libertà, di speranza per il loro territorio e per l’Italia intera, per i cittadini di oggi e per quelli di domani", spiega la professoressa Raffaella Crimella, preside del Giuseppe Parini. D.D.S.