La protesta dei pendolari Convogli ridotti e passeggeri appiedati

di Daniele De Salvo

Guasti, scioperi, incidenti e lavori, l’estate calda per i pendolari lecchesi è cominciata. Sulla Milano – Lecco – Sondrio i convogli viaggiano a composizione ridotta, anche durante l’ora di punta. A denunciare il danno, a cui si aggiunge la beffa, sono i pendolari della linea regionale. "In questi giorni da Trenord è stato unilateralmente e senza preavviso ridotto la composizione dei treni della linea Milano – Lecco - Sondrio, dimezzando di fatto la capacità dei treni Coradia – spiega il portavoce Giorgio Dahò -. Facile immaginare le conseguenze sull’affollamento. Ci adatteremmo nostro malgrado anche a viaggiare in piedi e pressati come sardine, se non ci fosse l’annuncio puntuale puntualmente, riporto testualmente, che "il treno non può partire a causa del carico eccessivo", come se fossimo noi viaggiatori a causare il problema. Da che mondo è mondo, un treno passeggeri non ha problemi a muoversi anche se strapieno. D’altra parte, anche un bambino sarebbe infatti in grado di capire che, se togli dei vagoni a dei treni che viaggiano normalmente già pieni, il sovraffollamento è garantito".

Da Trenord ammettono che l’altro ieri un treno utilizza per sostituirne uno guasto effettivamente ha marciato a composizione ridotta. Ci sarebbero i cosiddetti direttini di rinforzo, che però – spiega sempre il portavoce dei pendolari – sono "preda del quotidiano balletto dei ritardi e delle soppressioni".

Ieri, oltre al preannunciato sciopero, la situazione è stata ulteriormente peggiorata da un incidente che ha provocato l’interruzione dei collegamenti tra Lecco – Milano: una donna di 46 anni è stata investita e uccisa da un treno in corsa alla stazione di Olgiate Molgora, lasciando centinaia di studenti e lavoratori e piedi.

Tra Tirano e Sondrio invece la circolazione è interrotta per tutta estate per lavori di potenziamento infrastrutturale: fino al 10 settembre i Regioexpress sono sostituiti con bus come i regionali.

Dal 6 al 27 agosto la serrata riguarderà anche la tratta tra Colico e Tirano.

Variazioni di orario sono previste da lunedì fino all’8 luglio pure sulle linee S8 Lecco – Milano via Carvare, S9 Albairate – Seregno – Saronno e S11 Milano – Seregno – Como – Chiasso, sempre per lavori, ma alla stazione meneghina di Porta Garibaldi. Daniele De Salvo