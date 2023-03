La primavera rinverdisce le aspettative

Gabriele

È arrivata la primavera e il pendolare dell’Oltrepò si trova alle prese con una serie di dilemmi "stagionali": ci vedremo finalmente assegnare un paio di convogli nuovi o almeno meno vetusti di quelli attualmente in uso? Qualcuno in Trenord starà cominciando a programmare la manutenzione dell’aria condizionata delle nostre carrozze, compresa l’essenziale pulizia dei filtri per non farsi trovare impreparati e accampare mille scuse in estate? Avranno mai termine i lavori di manutenzione lungo la tratta e quando verrà consegnato il nuovo sottopassaggio di Broni? Sono tutte domande al momento senza risposta, che richiedono una grandissima dose di ottimismo che certo non manca a chi come me si trova a dover quotidianamente fruire del Servizio Trenord.

Simona Vercesi, Stradella

Primavera, la più dolce, la più leggera, la più promettente delle stagioni. La più attesa per lasciarsi alle spalle i rigori e le brume dell’inverno. Le stagioni volgono, la primavera si affaccia ed è benvenuta. Ma la vita dei pendolari, se non fosse per il calendario e i cambiamenti climatici, parrebbe racchiusa in una sorta di bolla fuori dal tempo e dallo spazio. Perché le domande e i problemi sono sempre gli stessi, fermi, immutabili. Arriveranno le nuove carrozze? E l’aria condizionata avrà la necessaria manutenzione? E quando sarà possibile attraversare il sottopassaggio di Broni? Interrogativi ad aleggiare nell’aria, che ogni giorno si fa più tiepida. A Simona, ai suoi compagni di viaggio, a tutti i pendolari, dedichiamo, per augurio e incoraggiamento, una frase di Rainer Maria Rilke: "Ritorna primavera. Ed è la terra come un bimbo che sa le poesie".

