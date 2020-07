Livigno è la località turistica italiana leader per quel che riguarda la preparazione atletica in altura. Grazie ai suoi 1816 metri, alla lunghissima pista ciclabile, alle strade con salite e discese importanti e alle sue meravigliose strutture sportive, tra le quali la piscina (presto olimpionica di Aquagranda) e la pista di atletica con annesso campo da calcio, a Livigno è possibile per gli atleti sfruttare tutti i benefici della quota e svolgere quindi la preparazione in altura. E questo vale tutte le discipline sportive, dal running al ciclismo, dal nuoto allo sci di fondo e al biathlon. Nei prossimi anni Livigno vorrebbe puntare anche sul calcio e sulla pallavolo, con camp e ritiri estivi di squadre.

© Riproduzione riservata