La palestra delle polemiche "Non toccate l’area verde"

Continuano le polemiche sul discusso progetto di edificazione di una nuova palestra nel parco ovest di Sondrio. Le delucidazioni fornite in merito dal sindaco nel Consiglio comunale dell’altra sera non hanno soddisfatto i residenti presenti, in rappresentanza degli oltre 600 sottoscrittori di una petizione finalizzata a sollecitare un ripensamento dell’intero intervento.

In una nota fatta pervenire a “Il Giorno“, gli interessati respingono innanzitutto l’illazione che la raccolta delle firme sarebbe stata fomentata da non meglio precisate forze intenzionate a strumentalizzare il dissenso; nella nota si sottolinea, infatti, che la mobilitazione dei tanti firmatari dell’appello è avvenuta in modo del tutto spontaneo, non appena trapelati i primi dettagli di un progetto che, nella prima versione pubblicizzata su Vivi Sondrio (canale ufficiale del Comune), prevedeva una diversa ubicazione del manufatto. Alle critiche di scarsa trasparenza nelle fasi di messa a punto del progetto si accompagnano obiezioni sulla scelta di collocare la palestra nella porzione più ad ovest del parco, in immediata contiguità con la via Bernina; scelta che, oltre a ridurre il verde pubblico, non terrebbe in debito conto gli impatti ambientali che ne deriveranno a causa dell’affollamento delle case in zona, dell’intenso traffico che passa da e per la Valmalenco e dell’afflusso degli alunni del vicino complesso scolastico che transitano per l’adiacente via Venusti.

"Perché dunque - sottolinea la nota – non puntare su interventi meno invasivi, sfruttando edifici già in essere? Perché non utilizzare le risorse aggiuntive comunali destinate alla nuova costruzione (500mila euro) per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture già esistenti? Si richiede che l’Amministrazione comunale metta a disposizione della comunità precise e circostanziate informazioni su questi punti essenziali. Fino a quando i quesiti e i dubbi esposti rimarranno privi di un’adeguata e documentata risposta gli abitanti della zona e tutti gli altri cittadini interessati continueranno ad opporsi con ogni mezzo consentito alla realizzazione di un’opera che comporta un inopportuno consumo del suolo pubblico e che assorbe risorse preziose senza generare alcun dimostrato vantaggio per la collettività". Michele Pusterla