La palestra contestata: "Basta incontri pubblici è il momento del fare"

La nuova palestra del "parco Ovest" si farà. E, viste le numerose interlocuzioni coi residenti e le modifiche apportate al progetto iniziale proprio grazie alle idee dei cittadini, l’amministrazione comunale non ritiene di dover organizzare incontri pubblici coi residenti interessati, così come richiesto con un’interpellanza proposta dai gruppi di minoranza del Comune di Sondrio. Questa la posizione dell’amministrazione comunale sondriese, come ci ha confermato l’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco al termine del Consiglio comunale del capoluogo di provincia.

"La palestra si farà, così come previsto dal progetto esecutivo – dice Del Marco -. Tengo a precisare che, nel solco della più ampia disponibilità nei confronti dei cittadini, nei mesi scorsi ci sono stati diversi incontri formali e altri informali con i residenti. Si sono tenuti incontri sul posto e altri con i rappresentanti dell’ufficio tecnico. E devo dire che alcune valutazioni, interessanti, dei residenti le abbiamo prese in grande considerazione. I loro suggerimenti sono stati d’aiuto per poi redigere il progetto definitivo di un’opera che per la città di Sondrio è addirittura vitale". Il problema della mancanza delle cosiddette "ore-palestra" nel capoluogo di provincia è reale e incontrovertibile. Basta guardare il tasso di occupazione delle palestre nelle ore pomeridiane, praticamente tutte quelle che permettono un’attività sportiva adeguata per gli sport di squadra sono occupate al 100 per 100.

La nuova palestra, quella che servirà anche per i bambini della scuola dell’infanzia Munari e per gli alunni della scuola Credaro, permetterà, almeno parzialmente, di ovviare a questa grossa problematica. "La palestra, ripeto, è più che utile. Noi stiamo pian piano lavorando per ristrutturare a dovere le "vecchie" strutture e per crearne di nuove. Devo dire che in tal senso abbiamo avuto molti feedback positivi da parte dei cittadini di Sondrio. Continueremo quindi su questa strada per far sì che il capoluogo abbia a disposizione palestre e palazzetti dello sport moderni e efficienti". Quello che sorgerà il prossimo anno nella zona Ovest della città di Sondrio sarà un edificio ecosostenibile, a impatto zero e innovativo, con un campo da volley e basket e una capienza di una cinquantina di posti per gli spettatori.