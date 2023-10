La nuova scuola di musica: "Aperta alla comunità"

Euterpe, musa della musica, e i suoi giovanissimi cultori hanno una nuova casa a Colico. È stata inaugurata ieri la nuova sede della scuola sperimentale di musica Roberto Goitre, dedicata al compositore italiano scomparso nel 1980 all’età di 53 anni, che ha importato e migliorato il metodo didattico della solmisazione ed elaborato il gioco come approccio alle sette note. La scuola di musica è stata trasferita nell’ex primaria di Laghetto. L’edificio è stato completamente ristrutturato, con un investimento di oltre 150mila euro. Nel corso dei lavori, coordinati dall’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Marchetti, sono stati riorganizzati gli spazi interni, è stata sostituita la pavimentazione, realizzata una nuova controsoffittatura, rifatti i bagni e sostituiti la caldaia e gli infissi, rimesso a norma l’impianto elettrico, sistemate le grondaie, abbellito l’ingresso e tutto l’immobile ritinteggiato.

"Quello che più conta è aver inserito nel territorio di una frazione un’attività formativa, che offre iniziative per i cittadini e attorno a cui può trovare aggregazione una comunità", spiega il sindaco Monica Gilardi. La precedente sede di Villatico diventerà invece un asilo nido comunale. "Il passaggio nella nuova struttura può diventare un momento di forte impulso costruttivo, che coinvolga il più possibile tutta la comunità – sottolinea il direttore della scuola, Giorgio Senese – Abbiamo bisogno di avere al nostro fianco giovani e famiglie per essere tutti protagonisti di un forte messaggio di mobilitazione, nella luce della cultura e della bellezza".

Docenti e alunni della scuola sperimentale di musica Roberto Goitre con i promotori del Festival di Musica sull’acqua per festeggiare la nuova casa della musica hanno regalato un concerto nella chiesa di San Fedele in Laghetto, che verrà replicato anche questa sera nella basilica di San Fedele di Como. All’iniziativa hanno contribuito The Hilti Foundation, Rubiera Special Steel, Fondazione Lydia Silvestri, Rotary Club, Società Operaia di Colico, ITC, NBC e Numax.