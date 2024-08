La neve in centro ad agosto. Livigno richiama i campioni: "Sarà una serata magica"

Metti la neve ad agosto in centro paese, metti alcuni campionissimi dello sci di fondo e concludi il tutto con uno show di snowboard e freestyle e con la gara con gli sci stretti valida per il palio. Questo o, meglio, anche questo è Livigno il 29 di agosto. Quello della neve d’estate è sempre un momento iconico. Mille metri da vivere in apnea e un contesto da sogno per una serata magica, resa possibile grazie alla allo snowfarming, la tecnica che consiste nello stoccare, sul finire dell’inverno precedente, un’importante quantità di neve nella piana centrale del paese. Qui, viene poi ricoperta da una combinazione di teli di fibra di legno e teli geotermici in grado di proteggerla dalle temperature e dal sole estivo, limitandone lo scioglimento. Tre i momenti principali che animeranno la giornata odierna. Dalle 17.00, toccherà alla Bwt 1K Shot aprire le danze, con una sfida sprint, uno contro uno a eliminazione diretta, per incoronare il re e la regina della velocità 2024, e con partecipanti di altissimo profilo, grazie alla presenza di alcune delle firme più prestigiose della nazionale italiana di sci di fondo. "Sono sempre felice di tornare a Livigno, e farlo in un contesto così unico e competitivo lo rende anche più speciale". Queste le parole di Federico “Chicco” Pellegrino che, insieme a Francesco De Fabiani, Caterina Ganz e agli altri atleti del team azzurro, si confronteranno in una gara bellissima. Quarti, semifinali e finali previste tra le 17.40 e le 18.40. Tra le 19 e le 20 show di freestyle, in Plaza dal Comun, con gli atleti delle sezioni snowboard e freestyle dello Sporting Club Livigno e quelli del Livigno Team. Chiuderà l’evento la tradizionale Gara da li contrada da Livign, che propone una sfida tra le diverse contrade del paese.F.D’E.