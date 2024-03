La necropoli in vetrina. Tour nella Lovere romana

LOVERE (Bergamo)

Un viaggio nel tempo alla scoperta della Lovere romana, un abitato di cui non rimane alcuna traccia ma che rivive grazie ai ritrovamenti della sua vastissima e ricca necropoli rinvenuta in località Valvendra, lungo le attuali vie Martinoli e Gobetti. Verrà inaugurata domani, 2 marzo all’atelier dell’Accademia Tadini la mostra "Lovere romana, dal tesoro alla necropoli" (visitabile gratuitamente fino al 2 giugno). La rassegna vuole raccontare l’importante ruolo di Lovere, comune affacciato sul Sebino bergamasco. In età romana, nel luogo oggi occupato dalla cittadina lacustre bergamasca, sorgeva un centro vivace e importante. Di questo insediamento, però, non è stata ancora rinvenuta alcuna traccia, ad eccezione di due iscrizioni rinvenute nei pressi del monastero di San Maurizio. E’ per questo che la grande necropoli riveste una eccezionale importanza per capire la ricchezza della Lovere romana e come vi vivessero i suoi abitanti: gli oggetti portati alla luce nel corso degli scavi raccontano di un emporium florido e importante, propaggine e avamposto meridionale della Civitas Camunnorum (l’odierna Cividate Camuno), alla confluenza di importanti vie di comunicazione tra il territorio orobico, il Sebino e la Valle Camonica (Brescia).

Il percorso espositivo offre uno spaccato della Lovere romana attraverso i reperti archeologici venuti alla luce: oggetti in oro e argento (collane e anelli), vasi e ornamenti vari conservati al Museo Archeologico di Milano e che tornano nel Sebino per questa speciale occasione. La mostra è promossa dal Comune di Lovere, in collaborazione con la Soprintendenza e la Fondazione Accademia di Belle Arti Tadini.