La mostra “Presenze” Arriva il vernissage in sala consiliare

Domani pomeriggio in sala consiliare a Robbiate si inaugura la mostra "Presenze". Il percorso espositivo, curato da Katia Negri, presenta un dialogo inedito tra le opere di Alba Folcio e Dolores Previtali. Durante la visita lo spettatore è invitato a lasciarsi coinvolgere in emozioni e sentimenti universali come amicizia, ricordo, mancanza. Le opere presenti in mostra ricordano l’importanza di allenare l’ascolto di sé e dell’altro, per instaurare un dialogo fertile e sviluppare la capacità di prendersi cura del proprio fare anche in relazione al mondo in cui viviamo.