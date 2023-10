La magia degli scacchi. Tornei, approfondimenti e lezioni per i ragazzi

Domenica 8 ottobre Villa Monastero ospiterà una giornata interamente dedicata agli scacchi con l’iniziativa La Villa degli scacchi, promossa dalla Provincia di Lecco in collaborazione con il Circolo scacchistico Boris Spassky di Lecco. È dedicata a ragazzi, educatori e genitori con approfondimenti sul tema degli scacchi, gioco libero per esperti e principianti, lezioni e torneo giovanile a squadre. Si parte alle 10 con la conferenza "Gli scacchi in età scolare", e fino alle 12.30 nel giardino botanico gioco libero e simultanea, spazio dedicato a esperti e principianti.