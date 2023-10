“La famiglia Bélier“. Il cinema d’autore al centro sociale Pertini

Il riscatto delle periferie passa anche dalle proposte culturali. Mazzafame, grazie al Laboratorio di quartiere e alla Casa del volontariato, offre un micro-cineforum di grande valore sociale. Sia perché le due pellicole sono a costo zero, sia perché la volontà è creare aggregazione in un area marginale, lontana dalle seduzioni del centro. La prima pellicola sarà proiettata oggi alle 17, al Centro sociale Pertini, di via dei Salici 9: La famiglia Beliér, di Eric Lartigau. La seconda sabato 25 novembre, sempre alle 17, ma alla Casa del volontariato, di via dei Salici 32: Un divano a Tunisi, di Manele Labidi.