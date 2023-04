"La droga serviva a me per scopi terapeutici, per curarmi dai dolori"

"Avverto continui dolori reumatici e l’hashish, che ho acquistato nei boschi di Bema, mi serviva per curarmi. Non per spacciare...".Ieri mattina, nell’aula numero 12 del Tribunale di Sondrio, si è tenuto l’interrogatorio di convalida dell’arresto di Francesco Blasi, 58 anni, residente a Morbegno, fermato dagli investigatori della Squadra Mobile il 25 aprile con un chilo di hashish, sostanza suddivisa in 10 panetti da cento grammi ciascuno. L’uomo, con alle spalle diversi precedenti per reati quali la detenzione e lo spaccio di stupefacenti, resistenza, rapina a mano armata, furto aggravato, ricettazione ed evasione, quando è stato bloccato dai poliziotti della Mobile era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai Servizi sociali con obbligo di rientro serale in casa dalle 18 alle 6. E, invece, secondo la nota diffusa dalla questura "svolgeva l’attività di spaccio nel territorio della Bassa Valle, in particolare in quello di Morbegno". Grazie alla perquisizione personale e domiciliare, la Polizia gli ha sequestrato, oltre al chilo di hashish, 0,50 grammi di cocaina, 0,60 grammi di eroina e un bilancino di precisione. L’avvocato Lorena Mentasti ha chiesto una misura restrittiva meno pesante, mentre il gip Fabio Giorgi ha accolto la richiesta del pm Giulia Alberti lasciando Blasi nel carcere lecchese di Pescarenico. Michele Pusterla