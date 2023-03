La danza protagonista con il maestro del flamenco Galván

La grande danza torna ad essere protagonista al Teatro Grande in occasione del ritorno a Brescia del celebre danzatore e coreografo Israel Galván. Creatore di uno stile virtuoso e innovatore all’interno della grammatica flamenca e riconosciuto oggi come il più importante interprete del flamenco, il 3 marzo alle 20 Galvàn porterà sul palco della Sala Grande lo spettacolo La Consagración de la Primavera ispirato a La Sagra della Primavera di Stravinsky. Accompagnato sul palco dai pianisti Andrea Rebaudengo e Valentina Messa, Galván usa il suo corpo come una cassa armonica e la partitura di Stravinsky con il suo ritmo è la forza motrice.