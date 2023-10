La danza di San Michele di Basik. Una “calamita” per visitatori e ponte

La danza di San Michele, un’opera d’arte urbana diffusa realizzata in centro a Paderno d’Adda, dedicata al patrimonio storico, artistico, architettonico e paesaggistico del paese. L’ha realizzata Lucio Bolognesi, in arte Basik. Il progetto, voluto dagli amministratori locali, è inserito nel piano di rigenerazione urbana del centro storico, curato da Annalisa Ferraro, finanziato con il contributo del Consorzio B.I.M. del Lago di Como del Brembo e Serio, in collaborazione con la startup MyMusa e Garden65. Basik per dieci giorni ha lavorato nel centro storico del paese, sotto lo sguardo attento e curioso della comunità. L’opera si snoda lungo l’arteria principale di Paderno, attraversando i luoghi legati alla quotidianità dei cittadini: esorta ad avvicinarsi al maestoso ponte di San Michele e al fiume su cui questo si erge. L’opera diffusa è composta da tre parti. La prima si muove dai navigli leonardeschi, la seconda dal ruolo del ponte, la terza dalla centrale Bertini.