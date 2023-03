La Corte prepara la trasferta a Islamabad

La Corte d’assise di Brescia non esclude di includere una trasferta in Pakistan, a Islamabad, e ha persino ipotizzato una possibile data: "Il 10 ottobre", ha annunciato il presidente, Roberto Spanò in conclusione dell’udienza del processo a Mustafa Gulam e Adnan Cheema, il padre e il fratello di Sana, accusati in Italia dell’omicidio pluriaggravato della 25enne italopakistana di Brescia. I giudici vorrebbero sentire non solo gli ufficiali di polizia giudiziaria del Pakistan che condussero l’indagine nell’immediatezza dei fatti, quando poi i parenti - davanti alla Corte di Gujrat comparirono nove persone, compresa la madre, gli zii e un cugino, poi tutti assolti - ma anche gli imputati. "Il nostro viaggio potrebbe fugare la loro paura dell’arresto qualora rientrassero in Italia", ha spiegato il presidente Spanò. Rimasti a lungo irreperibili, i Cheema poco prima dell’udienza preliminare nominarono un avvocato di fiducia - Klodjan Kolaj - ma non hanno mai messo piede in tribunale. Sono all’estero. Stando alla polizia, il padre in Malesia, dove pare essersi risposato, il primogenito in Pakistan. C’è comunque tempo per decidere. C’è comunque tempo per decidere. Nel frattempo la Corte ha già messo a ruolo la prossima udienza, il 20 giugno, quando si proverà a sentire i testi in videoconferenza.