La Coldiretti ricorda Fancoli

La Coldiretti ricorderà Fabio Fancoli. A tre anni dalla scomparsa dello storico responsabile del patronato Epaca, la Coldiretti Senior di Sondrio, presieduta da Franca Sertore, ha fissato per sabato 18 marzo a Castionetto di Chiuro, paese natale di Fabio, una giornata in suo ricordo. L’incontro inizierà alle 9 con il ritrovo dei partecipanti nel piazzale della chiesa di San Bartolomeo a Castionetto: alle 9.30 ci sarà la messa celebrata da don Andrea Del Giorgio, consigliere ecclesiastico di Coldiretti Sondrio. A seguire una preghiera al cimitero. Poi all’Hotel Combolo di Teglio si terrà un momento di confronto dei Senior Coldiretti. In precedenza la dirigenza e i colleghi avevano ricordato Fancoli con l’intitolazione della Sala Riunioni di Coldiretti Sondrio, in largo Sindelfingen.

"Un grande uomo, innanzitutto, oltre che un grande professionista - lo ricordano Silvia Marchesini e Giancarlo Virgilio, presidente e direttore di Coldiretti Sondrio -. Era un punto di riferimento per tutti, non solo per chi ruota al mondo dell’agricoltura. La grande esperienza maturata nel campo previdenziale, unita alla sua disponibilità verso tutti, ne avevano fatto una risorsa per il territorio intero: dalle amministrazioni pubbliche ai semplici cittadini che a lui si rivolgevano per le pratiche pensionistiche e non solo".

Fulvio D’Eri