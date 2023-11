La cittadinanza onoraria alla “Signora delle stelle” Amalia Ercoli Finzi, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica, è stata nominata cittadina onoraria di Cantello (Varese). Ha parlato di scienza, parità di genere e futuro dell'esplorazione dello spazio. Una giornata di orgoglio per tutti i cantellesi.