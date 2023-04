La città senza il suo teatro Corsa contro il tempo per celebrare i 180 anni

di Roberto Canali

L’obiettivo è restituire il Teatro della Società di Lecco alla città entro la fine del 2024, giusto in tempo per celebrare i suoi 180 anni di vita. Una sfida che è prima di tutto una corsa contro il tempo quella annunciata dal sindaco Mauro Gattinoni che ieri, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi, ha presentato in anteprima gli interventi già compiuti nel corso del primo lotto all’interno del teatro chiuso dal marzo 2017. Alla fine verranno spesi oltre 6 milioni di euro, la miglior dimostrazione di quanto Lecco tiene al suo teatro che una volta risistemato sarà in grado di ospitare fino a 450 spettatori. "Il teatro è una delle priorità della nostra città - ha sottolineato il primo cittadino - per la sua capacità di trascinare bellezza, giovani, investimenti e futuro. In questi anni abbiamo lavorato all’involucro e ancora tanto c’è da fare, ma a breve inizieremo a occuparci anche del contenuto attraverso il coinvolgimento di tutta la città". Anche per questo ieri sera all’interno della struttura riaperta dopo la lunga bonifica dall’amianto sono entrati i consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, per fare il punto sugli interventi compiuti. Oltre alla bonifica totale dell’amianto si è intervenuti anche sul dipinto di Orlando Sora che finalmente si potrà ammirare in tutta la sua bellezza alzando il capo e guardando verso la volta della platea. Non è l’unica sorpresa emersa durante la prima fase dei lavori, sotto l’intonaco sono emersi elementi decorativi e affreschi sia nel foyer sia nel ridotto. "Una scoperta molto importante che ci rivela come poteva essere il teatro nell’800 - ha spiegato l’assessore Sacchi - Grazie a un investimento di circa 6 milioni di euro tra primo e secondo lotto oggi possiamo ridare a tutta la città un teatro sicuro e più pregevole". Rientrano nel secondo lotto dei lavori la realizzazione di un impianto di climatizzazione, per rendere fruibile la struttura anche nel periodo estivo, e gli interventi sulle attrezzature di scena e la facciata, oltre a ulteriori interventi di restauro all’interno. L’obiettivo è riconsegnare il teatro ai lecchesi entro la fine del 2024, in tempo per il suo compleanno.