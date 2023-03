La città di domani Piazza Sant’Antonio dice addio al park Negozianti preoccupati

Addio ai parcheggi da Piazza Sant’Antonio, ma i commercianti del centro non devono temere: il numero degli stalli o posteggi rimarrà numericamente uguale a quello attuale. Questo in sintesi quel che ha comunicato martedì sera il sindaco di Morbegno Alberto Gavazzi ai commercianti del centro.

Il progetto per la riqualificazione della storica piazza del mercato proseguirà e verrà probabilmente completato a fine anno o all’inizio del 2024. Presenti alla serata quasi 100 esercenti, a dimostrazione di come la problematica sia sentita nella città del Bitto che, con questo progetto, cambierà parzialmente faccia. Un progetto di riqualificazione di Morbegno anche in chiave turistica. "I commercianti mi hanno invitato ad un incontro e io ci sono andato volentieri – dice il sindaco Alberto Gavazzi – così ho potuto ribadire la posizione dell’amministrazione sulla questione "parcheggi piazza S. Antonio". In poche parole ho dato loro delle garanzie sul fatto che il numero dei parcheggi nella zona non sarà intaccato minimamente, nemmeno quando la piazza sarà interessata dai lavori per il suo restyling. All’interno dei commercianti ci sono posizioni differenti. Ho grande rispetto per tutti ma ribadisco che ci sarà un parcheggio nell ex campo delle suore (che potrà essere in futuro implementato) e che verranno creati altri parcheggi nelle vicinanze. Inoltre ricordo che già nel 2008 in Consiglio comunale si era deciso, senza nessun parere contrario, di togliere i parcheggi in piazza S.Antonio e che nel mio programma elettorale era inserita questa opera per la riqualificazione della città con tanto di rendering. Era un "obiettivo" della mia lista". Fulvio D’Eri