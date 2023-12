La città che cambia. Rinasce l’area ex Enel

Un nuovo volto per l’ex area Enel. L’intervento di rigenerazione urbana della zona del capoluogo posta a Est sta prendendo forma nei progetti elaborati dai professionisti, incaricati dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di trasformare un’area dismessa e degradata, in un luogo attrattivo e inclusivo che integra le funzioni residenziale e commerciale con quelle sociali. La zona è dunque destinata a cambiare volto, grazie al finanziamento di oltre 16 milioni di euro ottenuto sul bando Pinqua e ad altri contributi per un totale di 18,9 milioni di euro.

Nei prossimi giorni verranno pubblicati i bandi e la previsione è di aprire i cantieri nei primi mesi del 2024. L’impegno dell’amministrazione comunale è trasversale e coinvolge vari assessorati, dai lavori pubblici all’urbanistica fino ai servizi sociali. I singoli progetti riguardano la realizzazione di nuove palazzine, l’allestimento di un’area per le manifestazioni, la sistemazione di via Donegani e la costruzione di un sottopasso ciclopedonale, oltre a un percorso nel verde e ad aree per il tempo libero. "L’intervento è ampio e diversificato - premettono gli assessori ai Lavori pubblici, Simone Del Marco, e all’Urbanistica, all’Ambiente e alla Mobilità, Carlo Mazza -, e ci consente di offrire risposte efficaci a numerose esigenze. Innanzitutto la rigenerazione di una zona degradata che allo stato attuale presenta non pochi problemi, quindi i servizi abitativi e per le persone con disabilità, il collegamento con la zona del cimitero per raggiungere agevolmente il centro città e infine la sistemazione della via Donegani e del parcheggio di via Gianoli, spazi caratterizzati da un notevole afflusso di persone oggi poco ordinati e funzionali. Vedremo l’area ex Enel, e insieme le zone collegate, trasformarsi con l’apertura e lo sviluppo dei cantieri: un miglioramento evidente per chi ci vive e per chi la frequenta". Le tre palazzine previste, di tre piani ciascuna, edifici a elevata efficienza energetica, sono destinate a ospitare rispettivamente il Centro housing temporaneo e prima accoglienza, social housing con affitti calmierati, anche brevi, con priorità ad agenti delle forze dell’ordine, medici e studenti, e il Centro polifunzionale per la disabilità.