La Casa dei soccorritori Battesimo alla nuova sede Cri "Funzionale e con più servizi"

di Fulvio D’Eri

Taglio del nastro nella nuova sede della Croce Rossa Italiana di Sondrio. Si è tenuta ieri mattina l’inaugurazione della nuova sede del comitato sondriese della Cri, ricostruita interamente grazie alle risorse previste nel bando ministeriale di riqualificazione delle periferie e al sostegno dell’amministrazione provinciale (rappresentata ieri da Alan Vaninetti) e al Comune capoluogo (rappresentato dal vice sindaco Francesca Canovi). A completare l’opera hanno contribuito Cancro Primo Aiuto (con Paolo Mainetti che ha presenziato ieri) e Pro Valtellina (presente Valeria Garozzo) oltre a donatori e sostenitori. Alla cerimonia di ieri erano presenti, tra gli altri, anche il prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi e il dirigente generale della EsaCri Claudio Malavasi. Il ministro Alessandra Locatelli, invece, ha mandato un messaggio.

La nuova sede della Cri di Sondrio è costata intorno ai 2,2 milioni (250 mila euro messi sul tavolo da Comune di Sondrio e Provincia). Prima del taglio del nastro c’è stato l’alzabandiera, l’esecuzione dell’Inno Nazionale, cantato da Miriam Maxenti e la benedizione impartita dall’arciprete di Sondrio don Christian Bricola. La nuova sede, funzionale e rispondente ai criteri di basso impatto ambientale e ai bassi consumi, permetterà di vedere riuniti in un’unica struttura tutti i servizi con relativi mezzi e attrezzature: emergenza-urgenza, trasporto sanitario semplice, trasporto gratuito per radio e chemioterapia, trasporto migranti per la Prefettura, maxiemergenza, assistenza sociale e distribuzione viveri e generi vari a famiglie bisognose del territorio, assistenza a gare e manifestazioni, corsi di formazione per volontari, per aziende, scuole, enti e per la cittadinanza, screening mensile dei parametri di base della salute."Ringrazio tutti quanti hanno contribuito alla realizzazione della nuova sede – ha detto Giuliana Gualteroni, cresciuta in famiglia a “pane e Croce Rossa“ -, per noi è una giornata molto bella. La sede non è ancora finita e infatti busserò ancora alla porta della Provincia… In questi due anni in cui eravamo sparpagliati abbiamo sofferto parecchio, ora siamo riuniti qui a vivere al meglio lo spirito di gruppo che ci anima e ci darà una carica in più per proseguire nell’attività".