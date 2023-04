La carica delle biciclette Passi alpini chiusi alle auto per respirare su due ruote

di Fulvio D’Eri

Il cicloturismo è sempre più centrale nella promozione turistica provinciale. È stato infatti presentato ieri mattina nella sala consiliare di palazzo Muzio il progetto di promozione del cicloturismo per la stagione 2023, sostenuto dall’amministrazione provinciale, dal consorzio Bim Adda, Ersaf-Parco Nazionale dello Stelvio, Comunità Montana della Valchiavenna, Comunità Montana Valtellina di Morbegno, Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Comunità Montana Valtellina di Tirano, Comunità Montana Alta Valtellina, Valtellina Turismo e Consorzio Turistico Media Valtellina.

Un progetto molto articolato che prevede una serie di attività volte alla promozione del cicloturismo in Valtellina, settore in continua e costante crescita da diversi anni e che fa registrare numeri da capogiro. Numerosi gli eventi bike in programma in Valle da maggio a ottobre, tra cui l’iniziativa Enjoy Stelvio Valtellina che prevede un calendario di chiusure al traffico motorizzato di numerosi passi alpini (le date e tutti i dettagli sono disponibili su https:www.valtellina.itenjoy-stelvio-valtellina).

"Il progetto cicloturistico è articolato e vede tutte le istituzioni valtellinesi in campo a fare sistema per la promozione turistica del territorio – dice Gigi Negri, uno dei fautori di questo progetto e regista di tutto quel che riguarda il cicloturismo in provincia di Sondrio -. Tutti, Enti e istituzioni a cominciare da Regione e dalla Provincia di Sondrio, hanno capito l’importanza e le potenzialità del cicloturismo. La "punta di diamante" è la Enjoy Stelvio Valtellina, nata qualche fa da un’intuizione dell’ente Parco e che cresce in continuazione. Quest’anno ci sono due date anche a Livigno, ormai è coinvolto tutto il territorio provinciale". Gli eventi così come le proposte di itinerari e in generale l’offerta bike della destinazione, con approfondimenti legati al food e al territorio, sono disponibili sul Valtellina Bike Magazine, consultabile e scaricabile su https:www.valtellina.ititbike. Il Magazine è disponibile anche negli Info Point e in numerosi negozi bike della provincia di Sondrio e sarà oggetto di ulteriore diffusione attraverso la partecipazione ad eventi e fiere di settore, oltre che in occasione del Giro d’Italia.