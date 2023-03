La Camminata metabolica... è benefica

L’associazione senza scopo di lucro “Dedicato A te“ organizza per domenica 26 marzo la Camminata Metabolica per la ricerca oncologica pediatrica. Il ritrovo è alle 9.30 al Parco Metelli di via Sgrazzutti. La Camminata Metabolica, accessibile a tutti, allena fisico, mente e cuore. Dura un’ora ed è alternata ad esercizi mirati che i partecipanti eseguiranno guidati in cuffia dai trainer. Ci si può iscrivere entro il 22 marzo al link www.camminatametabolica.iteventi e via WhatsApp: 3924128923. La quota è di 20 euro (gadget incluso) che verranno devoluti a “Dedicato A te“. La Camminata Metabolica è una tecnica che potenzia la muscolatura, migliora la postura e riattiva la circolazione.