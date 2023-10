La “birra della prigione“ nei cesti natalizi solidali realizzati dai detenuti

È la quarta edizione dei Cesti di Natale, l’iniziativa partita dalla cooperativa sociale La Valle di Ezechiele, che raccoglie detenuti ed ex detenuti del carcere di Busto Arsizio. Nelle precedenti edizioni si è passati da 700 a 1400 cesti: quest’anno saranno proposti prodotti alimentari di 17 diverse cooperative delle carceri di tutta Italia, fra cui la neonata birra Prison Beer. La scadenza per gli ordini è il 31 ottobre: info e prenotazioni (ogni mattina dalle 9 alle 13) al numero 0331370514 oppure via mail all’indirizzo cestidinatale@lavallediezechiele.org.