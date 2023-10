La battaglia di Pavia. Arriva il discendente del comandante spagnolo

Alle mostrine e alle stellette è abituato, fanno parte del suo Dna, ma tornare sul luogo dove un suo antenato ha combattuto fino a fare prigioniero Francesco I farebbe emozionare chiunque, anche il cavaliere più assuefatto. Gabriel Pita da Vega, ufficiale di Marina di stanza a Napoli come capitano di Fregata, è stato a Pavia per vedere con i propri occhi dove l’antenato Alonso Pita da Vega, tra i comandanti dei Tercios spagnoli che combatterono sotto gli ordini del conte Fernando de Andrade nella battaglia di Pavia, si è scontrato con l’esercito francese.

"Aveva piacere di venire a Pavia a vedere il teatro dello scontro dove non era mai stato – racconta Marco Galandra, esponente del Comitato per il 500esimo della battaglia di Pavia – e lo abbiamo accolto". La famiglia, originaria di El Ferrol in Galizia, conserva ancora le carte e diverse memorie della battaglia, a cominciare dal privilegio concesso da Carlo V ad Alonso Pita da Vega di cui uno zio di Gabriel, ammiraglio, una ventina di anni fa ha lasciato una copia al piccolo Museo della battaglia di San Genesio.

"La famiglia è nobile – aggiunge Galandra – ma per aver partecipato alla cattura, sul campo di battaglia, del re di Francia Francesco I sono stati concessi ad Alonso Pita da Vega un nuovo stemma, terre e proprietà nella sua città d’origine, Ferroterra".

A Pavia Gabriel Pita da Vega ha visitato il parco del castello di Mirabello, teatro della battaglia, la cascina La Repentita dove il re di Francia è stato tenuto prigioniero e Borgarello. "Mi sono scusato per le condizioni in cui si trova il castello", ammette Galandra che da sempre tiene i contatti con la famiglia Pita da Vega e ha fatto da guida a Gabriel.

"Come Amministrazione comunale ci siamo concentrati prevalentemente sull’area esterna – ha spiegato in Consiglio comunale l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Bobbio Pallavicini – dove sono stati conclusi i lavori del primo lotto del parco e a breve inizieranno quelli del secondo lotto, in modo da consentire lo svolgimento di raduni storici in vista del 500esimo anniversario della battaglia. Inoltre con 200mila euro saranno messe ulteriormente in sicurezza le mura, il cancello d’ingresso su via Mirabello e abbattuti alcuni manufatti irregolari. Nel prossimo bilancio penseremo a rendere fruibile una piccola porzione del castello e parteciperemo ai bandi per cercare di intervenire su una parte maggiore dell’edificio, ma una riqualificazione totale sarà impossibile, non ci sono i tempi".