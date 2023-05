La banda dei cerignolesi alla sbarra I pm chiedono 337 anni di carcere

Per l’accusa intendevano svaligiare il caveau della Mondialpol Vedetta 2 a Calcinato sbriciolandolo con un potente escavatore, così da impadronirsi di 83 milioni. Poi per garantirsi la fuga e rientrare al sud, avrebbero scatenato l’inferno gettando chiodi sulle strade chiuse preventivamente da venti mezzi rubati e imbottiti di molotov. Era la sera dell’11 marzo 2022. Il colpo sfumò perché 70 Nocs sguinzagliati dalla Dda intercettarono in un capannone di Cazzago San Martino un vertice del gruppo di fuoco armato di fucili e kalashnikov, fecero scattare le manette. Ieri per 33 imputati, cerignolesi e calabresi esperti in attacchi ai blindati, ma anche bresciani, che affrontano il processo in abbreviato, i pm della Dda Teodoro Catananti ed Erica Battaglia hanno chiesto nel complesso 337 anni di carcere.

Sebbene la contestazione di associazione di stampo mafioso sia stata stralciata (perché bocciata dal Riesame e dalla Cassazione) la procura ha chiesto pene pesanti. Solo un imputato meriterebbe 1,4 anni. Gli altri dagli 8 ai 12 anni. B.R.