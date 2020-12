Tra i sostenitori della candidatura al Villaggio Morelli a “Luogo del Cuore Fai” – le votazioni si chiuderanno il 15 dicembre – anche il professor Marco Vitale (foto), insigne economista legato alle montagne dell’Alata Valtellina e a Valfurva, dove possiede una baita e da dove ha rivolto il suo appello per sostenere l’ospedale di Sondalo. Il Villaggio, ad oggi, ospita un ospedale la cui esistenza, secondo molti, sarebbe minacciata dalle scelte di gestione sanitaria intraprese da Regione Lombardia. La struttura, però, ha anche una valenza storica come non manca di ricordare lo stesso Vitale: "Esso è infatti un monumento naturalistico, ma anche un monumento storico e della cultura architettonica che occupa una porzione importante nella storia della medicina ospedaliera e ancora oggi la ricchezza e la valida funzionalità dei nove padiglioni che costituiscono il Villaggio è una ricchezza del territorio da valorizzare e non da lasciare deperire". La struttura a padiglione dell’ospedale Morelli, come ricordato più volte, potrebbe essere ideale per sviluppare un centro di ricerca e formazione d’eccellenza sulle malattie infettive e sulla medicina sportiva, fungendo anche da Centro di riabilitazione per diverse patologie. "Classificarsi nella fascia alta dei “Luoghi del Cuore-Fai” – conclude Vitale – non porta grandi vantaggi materiali immediati, ma porta notorietà, prestigio e rispetto".

Michele Broggio