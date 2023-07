Jinko Solar Awards 2023 Premiata l’azienda LumenWatt

La LumenWatt premiata al Jinko Solar Awards 2023. La società morbegnese, eccellenza valtellinese nel settore del fotovoltaico e dell’illuminazione, è tra i vincitori del prestigioso Awards 2023 categoria commerciale e industriale, grazie alla progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico aziendale installato per NBC Elettronica Group, industria manifatturiera leader nei sistemi di pesatura industriale con sede a Delebio. "È per noi un onore e un riconoscimento importante per il nostro lavoro aver ottenuto il premio per un progetto sviluppato proprio sul nostro territorio, la Valtellina - racconta Thomas Acquistapace, Ceo di LumenWatt -. La nostra esperienza di progettazione, unita alla profonda conoscenza dell’ambiente, ci ha permesso di studiare una soluzione innovativa ed efficiente per una realtà importante come NBC Elettronica". "Il risultato è stato eccellente. Oltre al lato economico, con una riduzione della spesa energetica di circa il 49%, sottolineiamo il traguardo ottenuto in merito all’impatto sull’ambiente: riduzione delle emissioni di CO2 di 34,16 t, pari a 1.569 alberi piantati".