Isola pedonale nel cuore di Tirano: via alla sperimentazione green

Tirano (Sondrio) – Tirano sempre più green… perlomeno per il periodo estivo: da inizio settimana è partita la sperimentazione, che proseguirà fino al 31 ottobre, dell’area pedonale in via Mazzini e in piazza delle Stazioni, nel punto nevralgico della città dove approdano ogni anno, oltre a molti tiranesi e valtellinesi in partenza o arrivo da Milano, oltre 300mila turisti diretti al Trenino rosso del Bernina.

L’obiettivo è di promuovere una riqualificazione della zona per renderla più vivibile ai residenti e ai turisti, proponendo una Tirano più a misura di cittadino e incrementando la fruibilità collettiva degli spazi. "L’intervento di chiusura al traffico, promosso dall’amministrazione comunale, è stato condiviso, nel corso di una riunione in sala consiliare tenutasi un paio di settimane fa, con i residenti e i gestori delle diverse attività presenti nell’area, che in grande maggioranza si sono espressi positivamente sulla proposta – dicono dagli assessorati allo Sviluppo turistico e all’Ambiente –. La sperimentazione costituisce un’azione preliminare alla riqualificazione della via Mazzini, alla quale l’amministrazione sta lavorando insieme ai tecnici incaricati del progetto, pensata per facilitare il deflusso dei tanti turisti in arrivo su viale Italia e verso i centri storici di piazza Cavour e piazza della Basilica. Una riqualificazione necessaria anche in vista del palcoscenico internazionale delle Olimpiadi del 2026 e che si integrerà con i lavori di sistemazione della stazione che verranno realizzati da Rfi, in particolare la realizzazione di un ascensore per l’accesso diretto al secondo binario, al quale oggi è possibile accedere solo attraverso l’utilizzo delle scale".

L’istituzione di aree pedonalizzate nella città ha come obiettivo anche quello di incentivare nella comunità la mobilità dolce, nell’ottica di una città sostenibile, che guarda al benessere delle future generazioni. La scelta della pedonalizzazione è coerente con la valorizzazione di Tirano come città slow che propone ai visitatori e ai residenti una città accogliente e a misura delle persone, con una doverosa attenzione all’abbattimento di barriere architettoniche.

La zona a traffico limitato sperimentale in via Mazzini e nella piazza delle Stazioni è stata istituita dal Comune per consentire di valutare l’impatto della stessa sia sulle zone direttamente interessate che sulla viabilità cittadina in generale.