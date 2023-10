Interrogato Taurino:: "Non ho commesso alcuna truffa" Interrogatorio di garanzia a Benevento per la consigliera comunale Annalisa Tomaciello e Andrea Taurino, indagati per una presunta truffa da oltre 100mila euro. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Avvocati presentano istanza di revoca della misura cautelare.