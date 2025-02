Intelligenza artificiale nelle aziende. Incontro con la Camera di commercio

Una giornata per consentire agli imprenditori di conoscere l’IA è stata organizzata dalla Camera di commercio di Sondrio il 12 febbraio. "L’intelligenza artificiale è un’opportunità straordinaria per le imprese - sottolinea la presidente Loretta Credaro -. Adottare questa tecnologia può migliorare la competitività e stimolare la crescita e l’innovazione in un mercato sempre più dinamico e interconnesso. Come per tutti i processi di sviluppo aziendale, è necessario un approccio graduale basato su specifiche competenze. Auspico che le nostre imprese colgano questa opportunità". L’Infoday, organizzato dal Consorzio I-Nest, European Digital Innovation Hub del sistema camerale, in collaborazione con la rete dei Pid-Punti impresa digitale delle Camere di commercio, è pensato per illustrare le potenzialità dell’IA generativa applicata al contesto aziendale, focalizzandosi su automazione, personalizzazione e ottimizzazione dei processi.