Installazioni di luci All’evento in 340mila

di Michele Andreucci

Le luci del successo. Sono oltre 340mila le persone che hanno partecipato a “Light is Life”, l’evento organizzato per dieci giorni da A2A a Bergamo, in Città Alta, in occasione della Capitale italiana della Cultura 2023. Migliaia e migliaia le persone che hanno visitato in questo periodo le installazioni luminose tra monumenti, piazze, vie e chiostri del borgo medievale. Domenica si sono spenti i proiettori che hanno accompagnato la Festa delle luci, manifestazione che ha superato ampiamente tutte le stime della vigilia. Il Comune di Bergamo e A2A non nascondono l’entusiasmo e la soddisfazione. "E’ stato un successo - commenta il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori -, a conferma della grande voglia dei bergamaschi di partecipare attivamente alle iniziative per la Capitale della Cultura. La scelta di distribuire le installazioni in luoghi diversi di Città Alta è stata apprezzata, ha consentito a molti visitatori di scoprire angoli meno noti del borgo storico e ha infine permesso di reggere la presenza di decine di migliaia di persone ofni sera, cosa che non sarebbe stata possibile se avessimo riunito tutte le opere". L’assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, Nadia Ghisalberti, fa notare che "non c’è stato solo un numero altissimo di presenze: abbiamo visto entusiasmo e stupore per la bellezze delle installazioni, ma anche per la scoperta di un patrimonio artistico unico". Entusiasta anche il presidente di A2A, Marco Patuano: "E’ un risultato che ci riempie di orgoglio". Archiviata la Festa delle luci, il palinsesto di Capitale della cultura propone per i prossimi mesi eventi, festival, che spaziano dall’arte alla musica, dal teatro al cinema. Il 10 marzo, per esempio, evento speciale al Teatro Donizetti con la sonorizzazione dal vivo in anteprima di Psycho di Alfred Hitchcock, a opera dell’Orchestra sinfonica giovanile di Milano.