Infortuni sul lavoro Due operai in ospedale Ricoveri in Codice giallo

Un operaio di 31 anni finito in ospedale con traumi da schiacciamento e una donna di 53 anni per lesioni a una mano. Due infortuni sul lavoro nella giornata di ieri. Il primo a Lodi, nei campi della scuola di Villa Igea, un trentunenne stava tagliando il trinciato quando è stato colpito – per cause in corso di accertamento – da un macchinario. Immediati i soccorsi, è stato trasportato con l’eliambulanza al policlinico di Pavia per accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita. Lesioni a una mano per un’operaia di 53 anni della Bergamasca. La donna stava pulendo un’impastatrice alla Bauli di Romanengo (Cremona) ed è rimasta con l’arto intrappolato nel macchinario. È stata ricoverata in codice giallo.