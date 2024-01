Si terrà martedì 23 gennaio, alle ore 17:30 presso l’aula 1 della sede di via Pignolo, 123, Bergamo, l’appuntamento aperto a tutti organizzato dall’Università degli studi di Bergamo per onorare la ricorrenza del Giorno della Memoria (27 gennaio). L’evento, dal titolo “L’infanzia nel ‘900 tra guerre e persecuzioni”, vedrà come ospite e relatore Bruno Maida, professore di Storia contemporanea all’Università di Torino e autore, tra gli altri, dei volumi La Shoah dei bambini. La persecuzione dell’infanzia ebraica in Italia, L’infanzia nelle guerre del Novecento, e I treni dell’accoglienza. Infanzia, povertà e solidarietà nell’Italia del dopoguerra 1945-1948.