Incontri per mamme in attesa. A teatro con “Opera meno9”

COMO

Un ciclo di incontri interamente dedicato alle famiglie in attesa e ai loro bambini in arrivo. All’interno della Stagione Famiglie 202324 del Teatro Sociale, è in programma il primo ciclo di "Opera meno9", il progetto di Opera Education nato nel 2017. Si parte domenica prossima 29 ottobre, con un primo incontro seguito dalle date del 12 e 19 novembre, sempre dalle 10.30 alle 12.30, nelle sale del Teatro Sociale di Como.

Un percorso di benessere e musica accompagnerà la scoperta della propria voce, valorizzando la musica come strumento di rilassamento, di unione e di crescita. Gli incontri sono tenuti da musicisti e specialisti neonatali e sono basati sulle arie tratte da Turandot di Giacomo Puccini, titolo scelto per Education in questa stagione, nel centenario della scomparsa del compositore. Il primo appuntamento tratterà la musica e il movimento prima e dopo la nascita, il secondo affronterà il rilassamento in musica e canto prenatale, per concludere con un concerto di musica classica dal vivo. La partecipazione al laboratorio include un biglietto omaggio per genitore e neonato per lo spettacolo "Un, due, tre… Turandot!", la IX edizione di Opera baby, dedicata ai bimbi dai 6 ai 36 mesi, in programma al Teatro Sociale il 16 e 17 marzo. Per info www.teatrosocialecomo.it.

Paola Pioppi