Incontri letterari, primo appuntamento. L’antropologo Salsa racconta gli alpeggi

Una serie di incontri per scoprire le bellezze del Parco delle Orobie Valtellinesi, area naturale protetta della Lombardia istituita nel 1989 con una superficie di circa 44.000 ettari. Ambiente, antropologia e alpinismo sono gli argomenti negli incontri letterari che esordiscono venerdì con il primo dei dieci appuntamenti in calendario. “Tra carta e sentieri. Viaggio letterario nelle Orobie“ è il titolo del ciclo di incontri promosso dal Parco con Vel, la Libreria del viaggiatore, in collaborazione con la sezione valtellinese del Cai. Temi rilevanti e nomi di spicco, docenti universitari e divulgatori, per un’iniziativa nata a seguito dei positivi riscontri ottenuti dalla rassegna “Mercoledì del Parco“, per presenze e gradimento. Nel corso del 2024, le conferenze sono state seguite in media da 40 persone in sede e una sessantina in streaming, con 500 visualizzazioni ciascuna.

Ad aprire il ciclo di incontri, alle 21 di venerdì, sarà Annibale Salsa, antropologo, già presidente del Cai nazionale, che parlerà di pascoli e alpeggi. "Il patrimonio di saperi e di storie che ruota attorno al mondo dell’alpeggio" è il titolo del suo intervento. Sarà presente Ida Nani, alpigiana della Valmalenco.

Tra gli ospiti delle serate figurano poi Aldo Martina, naturalista e divulgatore scientifico, la guida alpina Alessio Pezzotta, il glaciologo Giovanni Baccolo, la climatologa Marina Baldi, lo scrittore Enrico Camanni. Gli interessati potranno seguire la conferenza di Annibale Salsa e gli altri incontri in presenza, nella sala conferenze della sede di via Moia 4, ad Albosaggia, o in diretta streaming e, in futuro, sul canale YouTube del Parco. Info: www.parcorobievalt.com e sui profili Facebook e Instagram.