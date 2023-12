Incidenti nella pozza termale. Il sindaco con le mani legate: "Zona demaniale non del Comune"

VALDIDENTRO

"La pozza di acqua è su un terreno demaniale e quindi non sono io che posso emettere un divieto di immersione". Così il sindaco di Valdidentro Massimiliano Trabucchi all’indomani dell’incidente che ha coinvolto tre turisti moldavi, inoltratisi nel sentiero che conduce alla “famosa” pozza di acqua termale posta vicino alla SS 301 del Foscagno tra le località di Molina e Fior d’Alpe, molto frequentata, anche in inverno.

Da quanto si è appreso, due di loro sono scivolati nel vicino greto dell’Adda riportando traumi. Il terzo turista ha lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorsi. Una donna si sarebbe fratturata due vertebre e per lei è stato necessario il trasporto in elicottero al Morelli. Per l’altro turista moldavo solo alcune escoriazioni. La zona della pozza non è nuova ad incidenti del genere, con turisti che si inoltrano anche di notte. "La situazione nella zona è molto complessa – spiega Trabucchi – poiché la concessione dell’acqua della pozza è in capo ai proprietari dei Bagni Nuovi, la pozza è invece demaniale, mentre il tratto di sentiero che conduce alla pozza è di competenza del Comune di Valdidentro. In poche parole, io non posso emettere nessun divieto di balneazione perché la pozza è demaniale". La pozza è frequentata da decenni. "Negli ultimi anni sono nati anche dei gruppi sui social che la promuovono e quindi di gente ce ne è sempre di più. In sè il luogo non è pericoloso, è chiaro che se ti inoltri in un sentiero, un minimo lo dovresti conoscere. Quello capitato nei giorni scorsi è stato un incidente, peraltro non il primo, come ne capitano per chi cammina in montagna. Spiace, ma noi non possiamo inibire il luogo". Fulvio D’Eri