Due incidenti in poche ore tra Grigioni e Valtellina: si ribaltano con le auto, conducenti miracolati

Sondrio – Due incidenti spettacolari che si sono conclusi con feriti lievi. Sulla strada del Bernina, nella vicina svizzera, i mezzi di soccorso sono dovuti intervenire alle 6.30 quando l’automobile di un frontaliero, nei pressi di Pontresina, si è ribaltata uscendo di strada e finendo così nella scarpata. L’auto ha terminato la propria corsa dopo quattro capriole, come riporta la polizia del Canton Grigioni, e un ruzzolone di 70 metri. Il mezzo però non è finito ruote all’aria e i due occupanti se la sono cavata con ferite di lieve entità. A soccorrere i due valtellinesi, conducente e passeggero di 31 e 30 anni, sono stati altri automobilisti di passaggio che hanno poi allertato una squadra del servizio di soccorso della Valposchiavo.

L’ambulanza ha trasportato i due nel vicino ospedale di Samaden. Dai primi rilievi della polizia cantonale pare che l’incidente sia da attribuire alle condizioni del manto stradale, scivoloso per la neve caduta in nottata.

Poco dopo le 12,30 poi, sulla Statale 38 dello Stelvio, in località Castione Andevenno, per cause al vaglio della Polstrada di Sondrio un’auto ha sbandato e, ribaltandosi, è andata a finire nel laghetto artificiale della ditta Iperverde. Salva la giovane alla guida, trasportata in ambulanza all’ospedale del capoluogo valtellinese. Sul posto anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio e un carroattrezzi che hanno lavorato insieme per ripescare dallo specchio d’acqua la vettura andata completamente distrutta. Lunghe code sull’importante arteria, in un tratto tristemente famoso per incidenti anche mortali.