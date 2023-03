Andalo Valtellino, operaio si ribalta col muletto: è grave

E' arrivato l'elisoccorso da Sondrio

Andalo Valtellino, 13 marzo 2023 - Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi ad Andalo Valtellino. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 14 per un operaio 26enne, originario della Tunisia, che era impegnato nelle operazioni di smantellamento di una azienda chiusa da tempo.

Da quanto si è appreso il 26enne si sarebbe ribaltato con il muletto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce rossa di Morbegno e l'auto con a bordo l'infermiere. Le condizioni del ferito sono apparse subito gravi ed è stato attivato anche l'elisoccorso che si è alzato in volo da Sondrio. Sono intervenuti anche i carabinieri e i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno. Il ferito è stato portato in codice rosso (quello di maggiore gravità) all'ospedale di Bergamo. La prognosi in serata era riservata.