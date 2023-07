Grosio, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un lampione: morto un 40enne

Un uomo di 40 anni è morto a seguito di un incidente stradale sulla strada Provinciale 27 all'altezza del Comune di Grosio, in provincia di Sondrio.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l’automobile guidata dal quarantenne è andata fuori controllo, uscendo di strada, e si è schiantata contro un palo della luce.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza e i vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’era nulla da fare. Sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine.