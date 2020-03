Spriana (Sondrio), 21 marzo 2020 - I vigili del fuoco del reparto volo Lombardia sono intervenuti in Val di Togno, Comune di Spriana a quota 1600 mt in soccorso di un uomo che mentre si trovava in compagnia di altre due persone è scivolato in in una zona impervia.



Il gruppetto ha richiesto soccorso, da Malpensa si è alzato in volo il Drago 80, l'equipaggio raggiunta l'area individua i tre e calava con manovra al verricello due aerosoccorritori. La persona ferita è stata recuperata a bordo dell'aeromobile e trasportato in ospedale, mentre l'altro aerosoccorritore accompagnava i restanti due in zona sicura, dove ad attenderli vi era sia il personale dei vigili del fuoco che i tecnici del Cnsas. La posizione dei tre è ora al vaglio delle autorità.

