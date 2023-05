Postalesio, finisce con l'auto nel laghetto. Giovane salva per miracolo

Castione (Sondrio) – Brutta avventura che si è risolta, fortunatamente, senza particolari traumi per una giovane automobilista residente nel Sondriese.

La giovane, che si trovava da sola al volante di un’automobile, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva la statale 38 fra Castione e Postalesio. La vettura, ribaltatasi dopo lo sbandamento, è finita nel piccolo specchio d’acqua artificiale che si trova all’interno del perimetro di competenza di una ditta di fiori e giardinaggio.

Fortunatamente per la giovane, qualcuno si è accorto dell’accaduto e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale, la polizia stradale e l’ambulanza della Croce rossa. La giovane è stata estratta dal veicolo e portata d’urgenza in ospedale a Sondrio, dove è arrivata in codice giallo. La vettura, andata distrutta, è stata rimossa dal carro attrezzi.

Lunghe code si sono formate sulla principale strada della Valtellina, durante le operazioni di soccorso della giovane e la rimozione del veicolo.