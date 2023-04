Il fumo di un incendio invade il centro commerciale di Rogolo: evacuati clienti e personale

Rogolo (Sondrio), 25 aprile 2023 - Il materiale di scarto, in particolare cartoni, di un'attività commerciale gestita da imprenditori cinesi, posto all'esterno, per cause che andranno chiarite ha preso fuoco e il fumo è in parte filtrato anche all'interno del vicino Centro commerciale di Rogolo, in Valtellina. Sono subito scattate le procedure di evacuazione del personale e clientela per sicurezza e prevenzione, sebbene l'attività interessata sia totalmente distaccata, non comunicante con il supermercato oggi regolarmente aperto nel giorno di festa.

Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno con il supporto di quelle giunte da Mese, in Valchiavenna. Presenti anche i carabinieri. Nessuna criticità alle persone. "A incendiarsi è stata una quantità imprecisata di cartoni - spiega l'ingegner Elvio Porcedda, comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Sondrio -. Si tratta di cartoni di imballaggi dell'azienda Emporio gestita da cinesi, vicino alla strada. La situazione è totalmente sotto controllo e nessuna persona è rimasta intossicata o ferita. Le squadre stanno ancora operando per risolvere al più presto la situazione".