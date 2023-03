"In Tribunale c’è forte carenza di personale amministrativo"

La Cgil lancia l’allarme: al Tribunale di Sondrio c’è una gravissima carenza di personale. Il grido d’allarme è stato lanciato ieri da Michela Turcatti, segretaria generale FP Cgil di Sondrio, che, con una missiva, ha reso edotti della gravissima situazione il capo gabinetto Alberto Rizzo, il capo dipartimento della direzione del personale e la formazione Gaetano Campo e il dg del personale e la formazione Lucio Bedetta. "Ormai giornalmente – dice Turcatti – alla FP Cgil di Sondrio arrivano richieste di tutela da parte di dipendenti in servizio negli uffici giudiziari. Le lavoratrici e i lavoratori lamentano di essere sottoposti a un eccessivo carico di lavoro, a causa delle gravi carenze di personale. Questo ritmo dura da anni". Senza nuove assunzioni, malgrado gli sforzi dei dirigenti, la situazione si è aggravata negli anni. "I dati sui dipendenti sono sconcertanti. La sofferenza si attesta ben oltre la media nazionale. Il ritmo e il carico assegnato individualmente e per gruppo sta seriamente mettendo a rischio la tenuta psicofisica delle lavoratrici e dei lavoratori, la maggior parte non più giovanissimi… Queste lavoratrici e lavoratori meritano un riconoscimento per l’impegno e la dedizione". La soluzione è una. "Urge un piano per nuove assunzioni, l’inserimento di personale per continuare a far funzionare gli uffici. Non è più accettabile imporre un carico di lavoro così pesante". F.D’E.