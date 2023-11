In ricordo di Sara un ecografo per la Breast unit

Un ecografo per la Breast unit di Varese grazie ai 12mila euro raccolti da Caos e Lilt con l’evento "Sarà Pink" del novembre 2022 in memoria di Sara Geno. "Grazie al grande lavoro di squadra sarà possibile migliorare la presa in carico delle pazienti, accelerando il processo di cura", ha detto la responsabile Francesca Rovera. Dall’evento è nata l’associazione Sarà Pink, che vede alla presidenza l’ideatrice della prima edizione, Sabrina Gemo, sorella di Sara, e Luca Zaramella, fidanzato di Sara. "Nel cuore avevamo un grande progetto che si sta poco alla volta concretizzando".