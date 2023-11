In piazza Libertà si pattina sul ghiaccio

Il centro di Merate diventa un palaghiaccio a cielo aperto dove si può pattinare anche di sera. Domani, sabato, si inaugura la pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita in piazza Libertà, sul retro del municipio di piazza degli Eroi. Il taglio del nastro è in programma alle 14.30. La pista resta aperta per tutto il periodo natalizio, fino al 7 gennaio. La pista è aperta dal luned’ al venerdì dalle 15 alle 19 e i sabati e le domeniche dalle 10 a mezzogiorno e dalle 14.30 fino alle 23. Il costo per pattinare è di 7 euro, ma il ridotto per gli alunni e gli studenti di elementari e medie è di cinque euro.